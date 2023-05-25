ضبط 90 شاحنة محملة بمواد مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط 90 شاحنة تحمل مواد مخالفة لضوابط الاستيراد".وأضاف، أن "تفاصيل هذه المواد هي (أجهزة كهربائية، أدوات احتياطية للسيارات، مواد غذائية، اثاث، سيراميك، محولات كهربائية، ادوية بيطرية، اجهزة طبية، صفائح زجاجية، ملابس، آليات شفل، انابيب بلاستيكية، عطور، بطاريات، افران، بلاستك، اعلاف، منظفات، اسلاك نحاس، جكات نجارة، صحيات، حديد، خشب)".وأكد البيان، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل، حيث تمت عملية الضبط بالتعاون مع شرطة الكمارك".