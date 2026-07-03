محافظ بغداد يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لـ ، أنه "بناءً على توجيهات ، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في وكافة الدوائر التابعة لها، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 تموز 2026، وذلك بمناسبة تشييع قائد الإسلامية السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)".واضاف البيان "ويُستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس وفق السياقات المعتمدة".