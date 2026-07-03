ما حقيقة قيام قوة امنية بمداهمة بيوت مسؤولين في المنصور؟

وقال المصدر لـ ، انه "لا يوجد اي واجب للمكافحة او مداهمة في ".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، قيام قوة من بمداهمة بيوت عدد من المسؤولين في الدولة في منطقة الداوودي شارع التانكي.