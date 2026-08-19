تصريح جديد من التربية بشأن المناهج الدراسية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أجرت تحديثاً لمنهاج الصف الأول الابتدائي ضمن مادة القراءة، حيث تم تحديثه ليكون منهاجاً مغذياً لتلاميذ المرحلة بعد تضمينه معلومات وافية من شأنها أن تنمي قدراتهم اللغوية والفكرية".واضاف أن "المنهاج الذي تم تأليفه مسبقاً واعتمد تجريبياً في بعض المحافظات، من المؤمل تعميمه بين جميع مدارس البلاد اعتباراً من العام الدراسي ( 2026 – 2027 )".وبين السيد أن "منهاج الصف الأول الابتدائي سيكون شاملاً للمنهاج اللغوي وسيمتلك التلميذ من خلاله إحاطة شاملة بجميع المعلومات اللغوية التي تسهم في إيصال المادة الدراسية له، باستعمال أبسط الصور ومن خلال طرق تعليمية حديثة تتواءم ومستواهم الفكري واللغوي"، مشيرا الى انه "تم في السياق ذاته، تحديث منهاج مادة الرياضيات لمرحلة الرابع الإعدادي العام، والذي تم تأليفه مسبقاً وسيتم اعتماده للعام الدراسي المقبل أيضاً".وأكد ان "الوزارة ادرجت هذه المناهج ضمن خطة الطبع الخاصة بالعام الدراسي الجديد، في ظل استعدادات مسبقة بهذا الصدد".وكانت الوزارة قد أكدت الأسبوع الماضي، عدم وجود أي تغيير بالمناهج القائمة حالياً، وهي حالياً بانتظار إكمال الإجراءات الإدارية والتعاقدية للمباشرة بطباعة المناهج الدراسية ضمن خطة الطبع التي أعلنتها مسبقاً .