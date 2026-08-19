السجن لامرأة حاولت اغتيال وزير الخزانة الأمريكي

وكانت إنغليش، وهي امرأة متحولة جنسيا، قد أوقفت في 27 كانون الثاني 2025، وأخبرت أنها جاءت من ماساتشوستس إلى بقصد قتل بيسنت يوم جلسة تأكيد تعيينه، وكانت بحوزتها قنبلتان حارقتان محليتا الصنع، وسكين، وولاعة، لكن القاضي أشار إلى أن القنابل كانت غير صالحة للاشتعال، ولم يصب أحد بأذى.واعترفت المتهمة بأنها كانت تعاني أزمة نفسية حادة وإدمانا على ، وقالت في المحكمة: "لم أرغب أبدا بإيذاء أحد، لست شخصا سياسيا أو عنيفا".وأضاف محاميها أن خوفها من مستقبل المتحولين جنسيا في ظل الثانية دفعها لهذا الفعل، واصفا إياه بـ"صرخة استغاثة".من جهته، طالب الادعاء بالسجن 10 سنوات، معتبرا أن المتهمة خططت لمحاولة اغتيال سياسي لأكثر من شهر، في سياق تصاعد العنف السياسي بالولايات المتحدة.وكتب بيسنت في رسالة للقاضي معبرا عن قلقه من أن "البلاد لا تستطيع النجاة من هذا الهجوم".وأشار القاضي رودولفو كونتريراس إلى أن فرص نجاح خطتها كانت "معدومة أو ضئيلة جدا"، متمنيا أن يكون تقدمها أثناء الاحتجاز قد وضعها على الطريق الصحيح، مع منحها ائتمانا بـ20 شهرا قضتها في الحبس الاحتياطي.وتشبه القضية حادثة أخرى لامرأة متحولة جنسياً من حكم عليها بالسجن 8 سنوات لمحاولتها اغتيال قاضية ، ، في منزله عام 2022.