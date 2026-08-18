إتلاف 770 مقذوفاً حربياً في الأنبار

وجاء في بيان للمديرية، "نفذت في محافظة الأنبار/ شعبة المعالجة عملية إتلاف 770 مقذوفا حربيا مختلف الأحجام والعيارات، عُثر عليها خلال عمليات المسح الميداني في عدد من مناطق المحافظة".

وجرت عملية الإتلاف وفق البيان في " الـ18 كيلو بالتنسيق مع وقيادة شرطة ، ضمن الجهود المستمرة لتطهير وتأمين المحافظة من المخلفات الإرهابية، حفاظا على سلامة المواطنين".