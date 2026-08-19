تحديد موعد اطلاق قروض الاسكان

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "قروض الإسكان التابع للوزارة، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل الـ 23 من آب الحالي، وتستمر لأربعة أيام لبغداد والمحافظات، خصص لها هذا العام مبلغ 500 مليار دينار، والتي نوه بأنها تكفي لعشرة آلاف مقترض فقط".وذكر أن "حصة كل محافظة تحدد حسب نسبة الفقر وعدد السكان"، مشيراً إلى أن "المبلغ الكلي لكل هو 60 مليون دينار كحد أقصى وبمدة تسديد تصل إلى 15 عاماً، يتم تحديده حسب موقع ومساحة العقار وراتب الموظف أو الكفيل".واكد أن "الصندوق يعمل بالتمويل الذاتي وبالتالي فإنه لابد من تكوين مبلغ معين لفتح الرابط سنوياً، وهو ما يفسر تأخر إطلاقها هذا العام"، داعيا المقترضين السابقين إلى "الالتزام بمواعيد التسديد كون المبالغ تدور لاستفادة مقترضين آخرين، لاسيما أن عملية التسديد أصبحت إلكترونية سهلة".واكد أن "الصندوق يفرض غرامة عن تأخر التسديد ويتم مفاتحة دائرة الكفيل في حال تأخر التسديد لثلاثة أشهر".وبشأن الإقبال الكبير من المواطنين ضمن والمحافظات على اقتناء قروض صندوق الإسكان، أرجع أسبابها إلى أنها "تمنح بدون فائدة، إضافة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تسهيلات عدة على السلف الممنوحة"، ضارباً المثل بأن الموظف سابقاً كان يمنح القرض بضمان راتبه إضافة إلى وجود كفيل ضامن، بيد أن الكفيل أصبح الآن فقط للمقترض من غير الموظفين.وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة في السياق ذاته، عن أن "القروض ستكون هذا العام وللمرة الأولى بنوعين، الأول بدون فائدة، والثاني بفائدة تبلغ اثنين بالمئة"، منوهاً بأن "الأولوية ستكون للنوع الأول ولحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة، ليتم التحول إلى قروض النوع الثاني".وبين أن "آلية التقديم هذا العام، ستعتمد حصراً ثلاث وثائق، هي البطاقة الموحدة وسند العقار وإجازة البناء فقط".وأكد أن "أصحاب الأراضي الزراعية التي حولت إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022، لن يشملوا بأي من القرضين المذكورين، برغم أنهم روجوا معاملات لدى أمانة بغداد، كون الأفضلية ستكون لمن لديه سند عقاري طابو صرف"، مشدداً بأن "الأولوية ستكون لغير المتجاوزين كون المبالغ محدودة ولا توجد وفرة مالية تغطي جميع الراغبين بها".