الاجواء الربيعية مستمرة حتى بداية الاسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية تنشط لتصل الى (40) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف وخفيفة الى معتدلة السرعة في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في "، مبينة ان ططقس يوم الجمعة سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق على العموم"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق على العموم".