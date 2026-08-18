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مطار البصرة يعلن إطلاق وجهات طيران دولية جديدة
محليات
2026-08-18 | 17:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
481 شوهد
أعلن مدير
مطار البصرة الدولي
، عن إطلاق وجهات طيران دولية جديدة.
وقال علي
عبد الرضا
الطائي
في حديث لـ
السومرية نيوز
، "في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع
الطيران المدني
وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، أعلنت
إدارة مطار البصرة الدولي
عن إطلاق وجهات طيران جديدة وتوسيع نطاق رحلاتها الدولية".
وأضاف "شملت فتح خطوط مباشرة إلى كل من العاصمة الأذربيجانية
باكو
والعاصمة
الهندية
نيودلهي".
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