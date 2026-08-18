مطار البصرة يعلن إطلاق وجهات طيران دولية جديدة

أعلن مدير ، عن إطلاق وجهات طيران دولية جديدة.

وقال علي في حديث لـ ، "في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، أعلنت عن إطلاق وجهات طيران جديدة وتوسيع نطاق رحلاتها الدولية".

وأضاف "شملت فتح خطوط مباشرة إلى كل من العاصمة الأذربيجانية والعاصمة نيودلهي".