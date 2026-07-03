ميسان.. الاطاحة بأحد أخطر تجار الكرستال الأجانب

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ ، انه " استنادًا لمعلومات استخبارية ومتابعة مستمرة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات من الإطاحة بأحد أخطر تجار الأجانب،وبحوزته (1 كيلوغرام) من مادة الكرستال المخدرة".وتابعت، انه "تم اتخاذ بحق المتهم الإجراءات القانونية لينال جزاءه العادل".