صور لحريق السليمانية والاصابة 20 شخصا

وقالت المديرية في بيان تابعته ، ان " فِرق الدفاع المدني سيطرت على حريق مخزن الوقود في منطقة تانجرو بمدينة ".فيما اكدت مديرية صحة المحافظة ان "الحريق أدى الى إصابة 20 شخصا بحروق وحالات اختناق".