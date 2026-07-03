محافظة جديدة تعطل دوام الاربعاء المقبل

وذكر مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي".وفي وقت سابق، اعلن ايضاً تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي.