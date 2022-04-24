5 نصائح للوقاية من حساسية الغبار:

نعم من الممكن أن تسبب الحساسية أعراض كثيرة مثل ضيق في التنفس أو صعوبة فيه إذ إنّ جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات والأجسام الضارة سيتعامل مع مسبب التحسس كجسم غريب ضار يجب إخراجه من الجسم ومحاربته،وقد يُسبب ذلك مشاكل عدة في الجسم من بينها تهييج الممرات الهوائية، ولعل هذا ما يُفسر سبب تسبب الحساسية بضيق التنفس في كثير من الأحيان، وقد يصاحب ضيق التنفس أعراض أخرى مثل ضيق في الحلق،السعال، أو العطاس، أو سيلان الأنف، تدميع العيون، الطفح الجلدي أو الشرية، التقيؤ، صعوبة في البلع أو انتفاخ في اللسان، الإرهاق العام، الشعور بالدوخة.حاول تجنب التعرض للأتربة بأكبر قدر ممكن، فعلى سبيل المثال تجنب الاقتراب من الأرفف وأسفل الأثاث والكبائن القديمة والخزانات التي لم تفتح منذ فترة طويلة. واحرص دائماً على وجود تهوية جيدة للأماكن التي تتواجد بها.فهي تعد بمثابة بيئة جيدة لتكوم الأتربة وتكونها في حالة عدم الاهتمام بتنظيفها بالمكنسة الكهربائية يومياً، وفي حالة عدم قدرتك على فعل ذلك، فإنه ينصح بالتخلص منها، فبدونها لن يتكوم هذا الكم الهائل من الأتربة داخل المنزل.فهي تعد كذلك بيئة مناسبة لاجتذاب الأتربة والتقاطها، ولهذا ينصح باستخدامات الستائر الخفيفة والتي لا تستخدم الأقمشة الكثيفة كالقطيفة والجوخ، أما في حالة رغبتك في الإبقاء عليها فينصح بتنظيفها دورياً.يجب الاهتمام بتنظيف أركان المنزل خاصة الأماكن التي تجتمع فيها الأتربة كالأرفف والستائر وأسفل الأثاث، وينصح عند التنظيف عدم استخدام الريش، وإنما المكنسة الهوائية أو الفلتر للحفاظ على بيئة المنزل نقية من الأتربة، ولهذا ينصح باستخدام فلتر "HEPA" والذي سيساعد في شفط الأتربة دون بعثرتها ونثرها في الجو بالإضافة إلى أنه غير مكلف وسهل الحمل للتنقل به من مكان لآخر في المنزل.فغسل الملاءات وتغييرها بصفة دورية يقي من تكوم الأتربة التي تتكدس عليها مما يجعلها تتعلق بملابسك وتشعر بالكثير من الضيق أثناء نومك، وتجنب استخدام الكثير من المواد الكيميائية لتنعيم الأقمشة، فكما هو معروف هذه المواد الكيميائية تزيد من حدة الحساسية تجاه الأتربة، ولهذا ينصح باستخدام الخل كبديل طبيعي له القدرة على تنعيم الأقمشة، كما يجب الحرص على استخدام المياه الساخنة في تنظيف الأقمشة لأنها تساعد في قتل البكتيريا والأتربة التي من شأنها أن تضر بك وتؤثر على مدى خطورة الحساسية التي تعانيها.-في حالة تعرض العينين للأتربة واهتياجها، ينصح بغسلهما بالمياه الفاترة لأن ذلك سيقلل من حدة الشعور بالاهتياج نتيجة للتعرض للأتربة سريعاً.-استخدم قطعة من القماش المبللة بالمياه الدافئة في حالة احتقان الأنف نتيجة للتعرض للأتربة، وقربها من أنفك واستنشق نفساً عميقاً، حاول إبقائها على وجهك لعدة دقائق وأنت تقوم بذلك، فإنه سيساعد في تقليل حدة هذا الاحتقان بالتخلص من الأتربة التي علقت بالأنف.-اعتن بتنظيف الجسم والشعر خاصة بعد العودة من يوم عمل طويل خارج المنزل، ففي كثير من الأحيان تعلق الأتربة بالشعر والجسم مما يجعلك تشعر بعدم الراحة وزيادة حدة أعراض الحساسية.-احرص على استخدام مضادات الهيستامين تحت إشراف الطبيب.