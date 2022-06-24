أول صورة رسمية مشتركة للأمير وليام وكيت

وزار الدوق والدوقة كامبريدج لرؤية لوحة زيتية 210 سم × 110 سم، رسمها الفنان البريطاني جيمي كوريث.ورسم الفنان جيمي كوريث لوحة للأمير ويليام وكيت ميدلتون، بتكليف من قبل صندوق كامبردجشاير الملكي للصور الشخصية في عام 2021، كهدية من مواطني كامبريدج.تظهر الرسمة الأمير ويليام وكيت ميدلتون أمام خلفية متخيلة مستوحاة من كامبريدج، قال جيمي كوريث إنه اختار العديد من المباني التاريخية في المدينة، وكذلك الشكل المعماري السداسي المستخدم في جميع أنحاء كامبريدج.وحصل الأمير ويليام وكيت ميدلتون على لقبي دوق ودوقة كامبريدج من الملكة إليزابيث الثانية يوم زفافهما في أبريل 2011.