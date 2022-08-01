بالفيديو.. اعتداء "صادم" من الشرطة الأمريكية على شاب عربي

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وقال محامون إن المراهق يدعى هادي أبو عاطله ، ويبلغ من العمر 17 عامًا، وهو طالب ثانوي في منطقة بريدجفيو، إلينوي. وأشاروا إلى أنه تم نقل المراهق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين أنه يعاني من كسر في الأنف وكدمات في وجهه وظهره وذراعه اليمنى مع نزيف داخلي قرب دماغه وجبهته.ووفقًا لمجلة "نيوزيويك" فأن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة والذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ضابطين يقيدان هادي، الذي يبدو أنه لا يتحرك، بينما يُجبر على الاستلقاء على الأرض، ويتناوبان على ضربه مرارًا وتكرارًا.ويمكن سماع المارة الذين يصورون الفيديو وهم يتساءلون عن سبب قيام الضباط بضرب "صبي صغير"