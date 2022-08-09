غوغل تكشف سبب تعطل خدماتها

وقال ناطق باسم غوغل "نحن على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصل في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات غوغل سيرتش وغوغل مابس "نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت".وأضاف "لقد تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا".وكان موقع داونديتيكتور المرجعي في هذا المجال غرد الثلاثاء "أبلغ مستخدمون بوجود مشاكل على غوغل مابس".في الولايات المتحدة أبلغ أكثر من 40 ألف شخص هذا الموقع بعطل في غوغل ولا سيما في مدن كبرى مثل نيويورك ودنفر في ولاية كولورادو.لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد ساعتين على بدء ورود الشكاوى.وتلقى الموقع أيضا شكاوى لكن بأعداد أقل بشأن غوغل كلاود وغوغل كالندر خصوصا.