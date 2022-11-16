لأكثر من 8600 سنة.. الحكم بسجن داعية تركي

وحصد أوكتار، المعروف باسم هارون يحيى، شهرة من خلال تقديمه برنامجا على قناة عبر الإنترنت يظهر فيه محاطا بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهن "القطط".ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، انه "حُكِم على الرجل الستيني، الذي اعتُقل في تموز 2018، بالسجن 8658 عاما لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية".وأضافت ان "العقوبة نفسها صدرت في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته".وسبق أن أدين أوكتار أوائل كانون الثاني 2021 بالسجن 1075 عاما، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.