بالأرقام.. تفاصيل شهر رمضان وفق حسابات الفلك: العراق 15 ساعة

السومرية نيوز - منوعات

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1444، ليكون الخميس 23 اذار أول أيام الشهر. ووفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون عدد أيام الشهر هذا العام 29 يوما.







من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك.



وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا، ليكون عدد ساعات الصيام في آخر يوم حوالي الـ15 ساعة. وبحسب حسابات الفلك، فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان. ويكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان 2023.من المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة في أول أيام شهر رمضان في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك.وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا، ليكون عدد ساعات الصيام في آخر يوم حوالي الـ15 ساعة.

لائحة بعدد ساعات الصيام في عدد من الدول ادناه:

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.

السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.



