طال انتظارها.. واتساب يطلق ميزة جديدة

واشار زوكربيرغ، على حسابه الشخصي في فيسبوك، الى انطلاق ميزة "واتس أب" الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وبعدة لغات.

وستكون الميزة الجديدة محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.ونشر الحساب الرسمي للتطبيق، في وقت سابق، على "تويتر" تغريدة مرفقة بعرض لتوضيح طبيعة الميزة الجديدة.وترمي هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تعديل الرسائل حتى بعد بعثها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.وستكون الميزة على شكل خيار "حرر" بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا.