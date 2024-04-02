الثامن من أبريل.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الكلي المنتظر للشمس

ورغم أن هذا الحدث الفلكي يتكرر، فإن الكثيرين لا يدركون طبيعته تماما.. وفيما يلي شرح لكسوف الشمس، والمناطق التي من المتوقع أن تشهده هذه المرة.ما الكسوف الكلي للشمس؟عند كسوف الشمس الكلي، يمر القمر بين الشمس والأرض، ليغطي سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكبنا، وهو ما يسمى "طريق الكسوف".وتتحول السماء نهارا إلى ظلام شبيه بغسق المغيب أو غبش الفجر، مما يحيّر الحيوانات الليلية ويجعلها تستيقظ ظنا منها أن الليل قد حل.وفي الأماكن الواقعة على طول مسار الكسوف الكلي، سيتمكن الناس من رؤية هالة الشمس، وهي الغلاف الجوي الخارجي للنجم، والتي عادة ما تكون غير مرئية بسبب سطوع الشمس.وسيشاهد الأشخاص الذين يراقبون من خارج مسار الكسوف الكلي كسوفا جزئيا يحجب فيه القمر معظم وجه الشمس، لكن ليس كله.يذكر أنه بعد هذا الكسوف، لن يحدث كسوف كلي للشمس يمكن مشاهدته من الولايات المتحدة، قبل عام 2044.أين يمكن رؤيته؟وفقا لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، يبدأ الكسوف يوم الثامن من أبريل فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي نحو الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي، قبل دخول الولايات المتحدة في تكساس.ثم يمر مساره عبر أوكلاهوما وأركنسو وميزوري وجزء صغير جدا من تنيسي وإيلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو ومساحة صغيرة من ميشيغان، وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامشير ومين.ويدخل المسار بعد ذلك كندا في أونتاريو وينتقل عبر كيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وكيب بريتون، ويخرج من أميركا الشمالية القارية على ساحل نيوفاوندلاند على المحيط الأطلسي بكندا، الساعة 5:16 مساء بتوقيت نيوفاوندلاند.ومن المقرر أن يكون الكسوف الجزئي مرئيا للناس في جميع الولايات الأميركية المتجاورة الثماني والأربعين.أين أفضل الأماكن لمشاهدة الكسوف؟تقع بعض المدن الكبرى ومناطقها الحضرية في مسار الكسوف الكلي أو بالقرب منه، ومن بينها مازاتلان وتوريون في المكسيك، وسان أنطونيو وأوستن وواكو وفورت وورث ودالاس في تكساس، وليتل روك في أركنسو، وسانت لويس في ميزوري، ولويزفيل في كنتاكي، وإنديانابولس في إنديانا، ودايتون وكولومبوس وتوليدو وكليفلاند في أوهايو، ديترويت في ميشيغان، وإيري في بنسلفانيا، بوفالو وروتشستر وسيراكوز في نيويورك، وهاملتون وتورنتو ومونتريال في كندا.ما اتساع طريق الكسوف؟في 21 أغسطس 2017، شهد ملايين الأشخاص كسوفا كليا للشمس عبر مساره داخل الولايات المتحدة المتجاورة. ومسار الكسوف الكلي في الثامن من أبريل سيكون أوسع من مسار عام 2017 لأن القمر كان بعيدا قليلا عن الأرض في ذاك الكسوف.ووفقا لناسا، تراوح عرض المسار في عام 2017 ما بين 100 و114 كيلومترا، بينما سيتراوح عرض مسار العام الجاري ما بين 174 و196 كيلومترا، أي أن مساحته أكبر.ومن المقرر أيضا أن يمر مسار الكسوف هذا العام فوق مناطق أكثر كثافة سكانية من تلك التي حدثت في عام 2017.ماذا يمكن توقع رؤيته أثناء الكسوف؟يحدث الكسوف الكلي للشمس عبر بضع مراحل منفصلة، فهو يبدأ بمرحلة كسوف جزئي حيث يبدأ القمر بالمرور بين الأرض والشمس، فيحجبها جزئيا ويترك الشمس تبدو وكأنها على شكل هلال.في مرحلة تالية، تعرف باسم "خرزات بيلي"، تشرق نقاط ضوء من الشمس حول حواف القمر بسبب تضاريس القمر غير المنتظمة، مما ينتج حبات صغيرة من الضوء.في مرحلة "الخاتم الألماس"، تظهر نقطة مضيئة واحدة على طول حافة القمر حين يترك الغلاف الجوي للشمس حلقة من الضوء حول القمر.وتظهر الصورة كأنها خاتم ألماس. وهذه الظاهرة تسبق الكسوف الكلي.وبعد الكسوف الكلي، تتكرر المراحل الأخرى حيث يستمر القمر في التحرك على طول مساره حتى ينتهي الكسوف.كيف يختلف هذا عن الكسوف الحلقي للشمس؟يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن كوكبنا. وبالتالي، فهو لا يغطي الشمس بالكامل، ويترك ما يشبه "حلقة النار" في السماء.كيف يمكنك مشاهدة الكسوف بأمان؟يحذر الخبراء من أنه من غير الآمن النظر مباشرة إلى الشمس الساطعة دون استخدام وسائل حماية العين المتخصصة المصممة للنظر نحو أشعة الشمس.ووفقا لهؤلاء الخبراء، فإن مشاهدة الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب دون استخدام مرشح شمسي خاص يمكن أن يسبب إصابة خطيرة للعين.وينصحون باستخدام نظارات شمسية آمنة أو نظارة شمسية آمنة محمولة باليد، مشيرين إلى أن النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس.اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها إزالة حماية العين بأمان أثناء كسوف الشمس الكلي وهو الوقت القصير الذي يحجب فيه القمر سطح الشمس بالكامل.ما حجم الأرض والقمر والشمس؟سيغطي القمر وجه الشمس بالنسبة لمن ينظرون من الأرض فقط لأن القمر في الواقع أصغر بكثير من الشمس لكنه أقرب بكثير إلى كوكبنا.ويبلغ قطر القمر 3476 كيلومترا، مقارنة بقطر الشمس الذي يبلغ حوالي 1.4 مليون كيلومتر، وقطر الأرض 12742 كيلومترا.كيف يختلف كسوف الشمس عن خسوف القمر؟يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس ويغطي ظل كوكبنا سطح القمر. وهذا يجعل القمر يبدو معتما من الأرض، وأحيانا بلون مائل للحمرة. ويمكن رؤية خسوف القمر من نصف الكرة الأرضية، وهي مساحة أوسع بكثير من كسوف الشمس.الكسوف المستقبليقالت ناسا إن الناس في أنحاء مختلفة من العالم سيشهدون مزيدا من حالات الكسوف في الأشهر والسنوات المقبلة.وسيحدث كسوف حلقي للشمس يوم الثاني من أكتوبر من هذا العام، يمكن رؤيته في أميركا الجنوبية، مع كسوف جزئي مرئي في أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي وأميركا الشمالية.سيحدث كسوف جزئي للشمس في 29 مارس 2025، يمكن رؤيته في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والمحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي.وسيحدث كسوف جزئي للشمس في 21 سبتمبر 2025، ويمكن رؤيته في أستراليا والقارة القطبية الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي.سيحدث كسوف حلقي للشمس في 17 فبراير 2026، ويمكن رؤيته في القارة القطبية الجنوبية، مع كسوف جزئي مرئي في القارة القطبية الجنوبية وأفريقيا وأميركا الجنوبية والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي.وسيحدث الكسوف الكلي التالي للشمس في 12 أغسطس 2026، ويمكن مشاهدته في جرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وروسيا وجزء صغير من البرتغال، مع حدوث كسوف جزئي يمكن رؤيته في أوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية والمحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادي.