"تهديدات بحظر أجهزتها".. أبل تشارك الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة تطبيقاتها

السومرية نيوز- منوعات

كشفت شركة "آبل" عن استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "آبل إنتلجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي سيري.

حدث "آبل" كان له ارتدادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، فبينما عبر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان عن سعادته بالتعاون مع "آبل"، هدد الملياردير والمدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بحظر أجهزة "آبل" في شركته إذا قامت أبل بدمج "أوبن إيه آي"، على مستوى نظام التشغيل، واصفا إياه بـ"الانتهاك الأمني غير المقبول".

وفي هذا السياق قال الخبير في شؤون التكنولوجيا محمد عنتر:

-مؤتمر "آبل" بالأمس يدشن عصر جديد للشركة وهو عصر الذكاء الاصطناعي.

-آبل تأخرت عن ركوب موجة الذكاء الاصطناعي بسبب ثقتها الكبيرة بولاء مستخدمي أجهزتها، وهذه استراتيجية ناجحة.

-شات جي بي تي أصبح إلى جانب سيري، أصبح بأمكاننا السؤال بالصوت والكتابة.

-في حال عدم كفاية الإجابة التي تقدمها سيري سيتدخل شات جي بي تي لمساعدة المستخدم.

-آبل لم تدمج آبل الذكاء الاصطناعي بشكل كامل على أجهزتها.

-آبل أعلنت أن الشراكة لن تقتصر على "أوبن إي آي" فقط وقبل نهاية العام سيكون هناك تعاون مع شركات جديدة في هذا المجال.

-ما أثار سخط المستخدمين أن هذه التقنية لن تتوفر إلا على أحدث أجهزة آبل.

-رهان آبل يعتمد على ثقتها بأن المستخدمين سيشترون أحدث الأجهزة للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي.

-لا أعتقد أن هناك إضافة تستلزم شراء الأجهزة الجديدة.

-كل تقنية جديدة تأخذ وقت حتى تنتشر، مع مرور الوقت سيصبح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر رواجا.

انتهاك أمني

في هذا السياق، قال عنتر إن "هناك منافسة بين ماسك وأوبن إيه آي، والأول يطرح شركته كشركة للذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "ماسك معروف بتصريحاته المتهورة، ما حصل ليس دمج شات جي بي تي بآبل بل هو فقط خاصية موجودة على الهواتف".

وتابع: "ماسك يبتكر صراع وهمي، وحدة من النقاط التي حاولت آبل الترويج لها بالأمس هي أن عمليات الذكاء الاصطناعي ستتم فقط على هواتف المستخدمين ولن تكون قادرة على الوصول إليها".

وأعلنت الشركة عن إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها "آبل إنتليجينس" الذي سيتوفر في الهواتف و اللوحات و أجهزة الكومبيوتر.

وسيتمكن النظام من التحكم بمختلف التطبيقات والبرامج ليتيح للمستخدم قدرات هائلة للتحكم بالنصوص والصور والرسائل و دارة المعلومات و البيانات الشخصية.

وسيري الجديدة ستكون أذكى وأكثر فعالية.

ومع إطلاق نظام تشغيل iOS 18 المرتقب في الخريف المقبل، تأتي النسخة الجديدة من نظام "سيري" المعزز بالذكاء الاصطناعي و القادر على التواصل مع المستخدم بشكل فعّال قادر على استخدام كافة التطبيقات وخصائصها لتوفير المساعدة والقيام بالمهام المطلوبة.

وأعلنت آبل عن دمج نظام" شات جي بي تي" بالمساعد الشخصي "سيري" مما سيتيح استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة عبر مخاطبة نظام الدردشة "سيري"مباشرة.