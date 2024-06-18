الحسم: سيكون هناك رئيس للبرلمان قبل الانتخابات المقبلة

وقال الكبيسي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "90% من الوزراء وصلوا "سياسيا" لمناصبهم"، متمنيا ان تكون لديهم شخصية مثل اسامة النجيفي".وأضاف: "ليس من حق تقدم ان تفرض علينا رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي زعيما"، مبينا ان "الزعيم السني الحقيقي هو من يعيد اهالي جرف الصخر والعوجة".وأشار الكبيسي الى انه "لو كان لدى السنة فصائل مسلحة لحدث بينهم نزاع مسلح"، مؤكدا ان "البرلمان سيعقد جلسة اواخر تموز المقبل لانتخاب رئيسه "، موضحا ان "السياسة لا تدار بأسلوب المضايف العشائرية".وشدد على ان "ازمة رئاسة البرلمان ستمتد تداعياتها لتشمل الجميع"، مبينا ان "عدد نواب تقدم الحقيقي لا يتجاوز 26 نائبا والحلبوسي لم ينجح كرئيس لمجلس النواب".ولفت الكبيسي الى ان "الكتل السنية الاربع جمعت 45 نائبا "، مؤكدا انه "سيكون هناك رئيس برلمان قبل الانتخابات المقبلة"، موضحا ان "الحلبوسي يمني النفس ببقاء رئاسة البرلمان شاغرة ويتمنى بقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان"، مشددا على ان "ذهاب رئاسة البرلمان لتقدم اصبح "شبه مستحيل".