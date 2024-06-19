تفوق بعثة الحج وجدل رئاسة البرلمان وغياب الكهرباء بنشرة الظهيرة على السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الأربعاء 19 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





جو عام = للعام الثاني على التوالي .. بعثة الحج العراقية تتفوق على نظيراتها .. وتحصد المركز الاول في جائزة لبيتم



= حرارة الصيف تلهب الشارع .. احتجاجات شعبية بسبب انقطاع الكهرباء ,, ودعوات نيابية لاقالة الوزير



= احياء الموصل الفقيرة تستغيث .. نقص كبير بالخدمات والاهالي يشكون



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر = جدل انتخاب رئيس البرلمان يستمر .. تقدم يرمي الكرة بملعب الاطار ,, ومخاوف من تداعيات الازمة سياسياجو عام = للعام الثاني على التوالي .. بعثة الحج العراقية تتفوق على نظيراتها .. وتحصد المركز الاول في جائزة لبيتم= حرارة الصيف تلهب الشارع .. احتجاجات شعبية بسبب انقطاع الكهرباء ,, ودعوات نيابية لاقالة الوزير= احياء الموصل الفقيرة تستغيث .. نقص كبير بالخدمات والاهالي يشكونشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا