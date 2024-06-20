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نشرة السومرية.. الصواريخ تتطاير بعد انفجار مستودع وغضب لفشل الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء
خاص السومرية
2024-06-20 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,299 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الخميس، 20 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
= انفجار مستودع اسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستهداف أوكار لداعش بضربة جوية في كركوك.
= الضبابية تخيم على مشهد انتخاب رئيس البرلمان.. وازمة المناصب تعرقل تشكيل حكومة كركوك المحلية.
= الموارد تطمئن بشأن الموقف المائي وتغطية الخطة الزراعية.. وتكشف عن تفاهمات مع دول المنبع.
= غدا.. سبع محافظات تسجل نصف درجة الغليان.. وغضب على الفشل الحكومي في احتواء أزمة الكهرباء.
= الإطاحة برئيس واعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي.. ومطالبات بمراقبة عمل شركة "سويج" للدفع الالكتروني.
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر
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