بنشرة السومرية.. البرلمان يفشل بمحاسبة الوزراء المتلكئين وانتقادات لمشاريع الجهد الهندسي بالديوانية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الجمعة، 21 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







= انتقادات تطال مشاريع الجهد الهندسي في الديوانية.. والحكومة المحلية تطالب السوداني بمنحِها صلاحيات الاشراف والمتابعة.



= لارتفاع معدلات الحرائق.. وزير الداخلية يقيل مدير الدفاع المدني في البصرة ويعلن الإنذار "ج" لثلاثة أشهر.



= استمرار تجريف البساتين في واسط.. جهات متنفذة توزع الاراضي بلا رادع.. وخطر التصحر يهدد المحافظة.



= الاطاحة بأخطر تجار ومروجي المخدرات في ثلاث محافظات.. والقبض على ارهابيين في بغداد والانبار.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر = فشل برلماني بمحاسبة الوزراء والمسؤولين المتلكئين.. والكشف عن وقوف نواب بالضد من استجواب الفاسدين.= انتقادات تطال مشاريع الجهد الهندسي في الديوانية.. والحكومة المحلية تطالب السوداني بمنحِها صلاحيات الاشراف والمتابعة.= لارتفاع معدلات الحرائق.. وزير الداخلية يقيل مدير الدفاع المدني في البصرة ويعلن الإنذار "ج" لثلاثة أشهر.= استمرار تجريف البساتين في واسط.. جهات متنفذة توزع الاراضي بلا رادع.. وخطر التصحر يهدد المحافظة.= الاطاحة بأخطر تجار ومروجي المخدرات في ثلاث محافظات.. والقبض على ارهابيين في بغداد والانبار.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا