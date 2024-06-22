نشرة السومرية.. اصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي

= في قصف جوي.. استهداف فصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.. واستخبارات الجيش تدمر نفقًا لداعش في نينوى.= بلا تفاهمات.. مجلس كركوك يستعد لعقد جلسة مفتوحة خلال ايام.. ومقترح التدوير يحظى بقبول الاتحاد الوطني.= حرائق الصيف تلهب مدن العراق.. راية بنفسجية في حقول البصرة .. واصلاح الكهرباء يدخل خانة اليأس.= المباشرة بتوزيع تقديرات النفقات والمشاريع الاستثمارية للعام الحالي.. ومطالبات بتحسين الواقع الخدمي.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر