أزمة رئاسة البرلمان وتردي الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية

= اطلاق مبادرة لحل الخلافات داخل البيت السني.. والكشف عن تقديم تنازلات سياسية لقاء الظفر برئاسة البرلمان= مع استمرار تردي الكهرباء.. دعوة لعقد جلسة نيابية طارئة.. ومحتجون يقطعون شوارع رئيسية في ديالى وذي قار= الطيران العراقي يستهدف مجموعة ارهابية شرقي صلاح الدين.. والتحالف الدولي ينفي مسؤوليته عن هجوم البوكمال= اما الدفع او الاغلاق.. مجهولون يهاجمون مستشفى قيد الانشاء في بغداد.. ويساومون ملاكاته على مبالغ مالية