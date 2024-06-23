نشرة السومرية.. مبادرة جديدة لفك عقدة رئاسة البرلمان وسجال بين الديوانية ووزارة البلديات

= الكشف عن مبادرة جديدة لحل ازمة رئيس البرلمان.. والديمقراطي ينفي حصول اتفاق بشأن تشكيل حكومة كركوك.= بسبب تلكؤ المشاريع.. سجال بين حكومة الديوانية ووزارة البلديات.. والاهالي يحملون المحافظة المسؤولية.= لا ماء ولا كهرباء .. الخدمات غائبة عن احياء في كربلاء .. وتحذير من انفجار الغضب الشعبي.= بعد فشلهم بالابتزاز.. مجهولون يهاجمون مستشفى قيد الانشاء في بغداد.. ويعتدون على الملاكات الطبية.= الكيان الصهيوني يخطط لحرب تستهدف جنوب لبنان.. وقلق من ارتفاع منسوب المواجهات في المنطقة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا