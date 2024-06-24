غضب الكهرباء وأزمة البرلمان وحريق السنك في نشرة الظهيرة على السومرية

=رغم مبادرات حل الازمة.. اطراف نيابية تستبعد قرب اختيار رئيس البرلمان.. وتؤكد استمرار غياب التوافق السني=الغضب يتصاعد بسبب نقص الكهرباء.. احتجاجات وقطع للطرق بعدد من المحافظات.. وتقديم ورقة مطالب في ذي قار=النيران تلتهم مخازن بمنطقة السنك وسط بغداد .. والسيطرة على حريق بمحطة غاز الرميلة الشمالية في البصرة=احياء الديوانية تفتقر للخدمات.. تقصير وتلكؤ بانجاز المشاريع.. وتراشق بالاتهامات بين الحكومة المحلية ووزارة البلديات