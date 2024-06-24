بنشرة السومرية.. تقييم عمل الوزراء والمحافظين وأزمة الكهرباء والحرائق والتزوير

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين، 24 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





=بعد تردي الكهرباء..استمرار الغليان الشعبي واتهامات نيابية لمدراء التوزيع بالوقوف وراء الازمة



=الحرائق تستعر في البلاد .. الدفاع المدني تستنفر لاخمادها والسنك اخر ضحاياها



=الامن الوطني يطيح بشبكتين لتزوير المعاملات التقاعدية في البصرة تقودهما امرأة



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=التخطيط النيابية تستعد لانهاء تقريرها الخاص بتقييم عمل الوزراء والمحافظين=بعد تردي الكهرباء..استمرار الغليان الشعبي واتهامات نيابية لمدراء التوزيع بالوقوف وراء الازمة=الحرائق تستعر في البلاد .. الدفاع المدني تستنفر لاخمادها والسنك اخر ضحاياها=الامن الوطني يطيح بشبكتين لتزوير المعاملات التقاعدية في البصرة تقودهما امرأةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا