بالأرقام الدول العربية الأكثر استهلاكاً للحوم الحمراء.. اين مركز العراق؟

وفي وقت سابق من عام 2024، قالت وزارة الزراعة العراقية، إنها وافقت على استيراد اللحوم من البرازيل والإكوادور وكولومبيا للسيطرة على ارتفاع الأسعار في العراق.وأشار مدير عام دائرة الثروة الحيوانية وليد محمد رزوقي، في وقت سابق الى، ان "طلبات الاستيراد لهذه المواشي ستزداد بشكل كبير نتيجة سماح وزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية ودائرة البيطرة بحرية الاستيراد من الدول المعروفة وسيكون هذا الموضوع مستمرا وسيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار اللحوم لمستويات مقبولة بالنسبة للمواطن العراقي ".وتعد اللحوم العراقية من اجود أنواع اللحوم، وبحسب إحصائيات فعلية أجرتها وزارة الزراعة، فإن كلفة الكيلو غرام الواحد وصل الى 15 دولاراً ما يقارب (22 ألف دينار عراقي).وتشير الاحصائيات الرسمية، التي تصل من مديريات الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية الى ان " إنتاج العراق من اللحوم تقريبا 320 ألف طن سنويا بينما الاحتياج الفعلي هو 580 ألف طن، ما يسبب وجود عجز في الإنتاج".وبحسب معهد بحوث الصحة المختص بالتغذية، يصل الفرد العراقي في استهلاكه الى 12 كغم من اللحوم سنويا، بينما اكدت الإحصاءات الفعلية أنه يتجاوز الــ 20 كغم سنويا وأن معدل الاستهلاك العالمي للحوم هو 16 كغم للفرد سنويا.وبهذه الاحصائيات نصل الى ان، الفرد العراقي الواحد ينفق ما يقارب 300 دولار سنويا على استهلاك اللحوم الحمراء، ووصل متوسط إنفاق الفرد في الكويت على شراء اللحوم الحمراء إلى 512 دولاراً في 2024، فيما حل لبنان ثانياً بمتوسط إنفاق بنحو 396 دولاراً للفرد، رغم معدلات التضخم السنوي القياسية التي وصلت إلى 192% في ديسمبر الماضي، بمعنى ان العراق يعد ثالثاً بعد الكويت ولبنان.وجاءت السعودية بالمركز الرابع، بمعدل إنفاق 210 دولار للفرد الواحد سنوياً، وتلتها الامارات بالمركز الخامس، بمعدل 196 دولاراً، وبعدها مصر بمعدل 188، ومن ثم عمان بمعدل 159، وبالمركز الثامن جاءت الجزائر بمعدل 150، والبحرين بالمركز التاسع بمعدل 114، وفي المركز العاشر جاءت تونس بمعدل 106، اما الفرد في المغرب هو الأقل إنفاقاً على شراء اللحوم الحمراء في 2024، بمتوسط 66 دولاراً.وبالرغم من وجود عجز بالإنتاج المحلي العراقي للحوم الا انه في الآونة الأخيرة شهد العراق نوع من عمليات تهريب اللحوم الى الدول الأخرى، وهذا ما إثر سلباً على ارتفاع أسعارها، لكن الحكومة العراقية فعلت دور السيطرة النوعية لتقليل من هذه العمليات.