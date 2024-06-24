التغييرات الوزارية.. لجنة التخطيط الاستراتيجي تستعد لتسليم تقييمها الخاص بعمل الوزراء والمحافظين

بعد انتهاء العطلة التشريعية، تستعد لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية لتقديم تقريرها الخاص بتقييم عمل الوزراء والمحافظين ، وسط توقعات بصعوبة اجراء اي تغيير وزاري خلال الفترة المقبلة

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