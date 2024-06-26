جدل الانتخابات المبكرة واحتجاجات الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية

= جدل الانتخابات المبكرة يطغى على المشهد السياسي.. والاقليم يحدد العشرين من تشرين الاول موعدا لانتخابات برلمانه= استمرار الاحتجاجات ضد تردي الكهرباء.. احياء واقضية تعاني اهمالا واضحا ونقصا كبيرا بالخدمات= انتقادات نيابية لتكليف ريكاني برئاسة سلطة الطيران المدني.. ووزير النقل يوجه بفتح تحقيق بحادثة "بوابة المرور" في مطار بغداد= المجمعات السكنية في بغداد.. غلاء فاحش وارقام متصاعدة.. ومستثمرون يستغلون سوء التخطيط وغياب الرقابة