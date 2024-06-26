نشرة السومرية.. انتخابات الإقليم وأزمة الكهرباء في ذي قار

إليكم عناوين نشرة الاخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الأربعاء 26 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• كراجات العاصمة تغلق ابوابها امام العجلات.. واتهامات لموظفي هيئة النقل الخاص بابتزاز السائقين.



• بسبب الكهرباء.. متظاهرون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ذي قار ومجلسها.. واعتقالات امنية تطال المحتجين في ديالى.



• الإطاحة بشبكة متاجرة بالعقارات المهجورة في ميسان وكركوك.. وضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية معدة للبيع في بغداد.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • بعد تكرار تأجيلها.. رئاسة الاقليم تحدد موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية.. وبغداد ترحب.• كراجات العاصمة تغلق ابوابها امام العجلات.. واتهامات لموظفي هيئة النقل الخاص بابتزاز السائقين.• بسبب الكهرباء.. متظاهرون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ذي قار ومجلسها.. واعتقالات امنية تطال المحتجين في ديالى.• الإطاحة بشبكة متاجرة بالعقارات المهجورة في ميسان وكركوك.. وضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية معدة للبيع في بغداد.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا