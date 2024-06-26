ازمة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك تدخل شهرها السابع.. وتحذيرات من خطورة استمرارها

غياب الحلول بشان ازمة تشكيل الحكومة المحلية لمحافظتي ديالى وكركوك يعود لتمسك الاطراف المتنازعة بمواقفها، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الوضع وانعكاسه على المشهد الامني والاقتصادي بهاتين المحافظتينالتفاصيل في هذا التقرير