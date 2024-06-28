منصب رئيس البرلمان.. اتفاق سني شيعي على حسم منصب الرئيس بجلسة استثنائية

الاتفاق جاء بعد تنافس محتدم بين النائبين محمود المشهداني وسالم العيساوي، وبحسب البرلمانيين فأن حظوظ العيساوي بتولي المنصب كبيرة بعد انشقاق أكثر من عشرة نواب عن حزب تقدم وإعلانهم تشكيل كتلة جديدة، والبعض الآخر اعتبروا أنفسهم نواباً مستقلينهذه المعطيات ترجمت على الارض من خلال اجتماعات مكثفة عقدتها كتلة المبادرة النيابية مع قيادات سياسية في محاولة للاسراع في حسم منصب رئيس البرلمان وفق الاستحقاق الانتخابي والانسجام مع مقتضيات المرحلة الحالية من اجل تصحيح المسارات الخاطئة التي وثقها المشهد السياسي السابق وفي مقدمتها تاخير تمرير مشاريع القوانين المهمة.