نشرة السومرية.. جدلية رئاسة البرلمان وشبهات البنك الاهلي واغلاق قرطبة

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 28 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# البنك الاهلي في دائرة الشبهات.. رصد مخالفات مالية وخرق للقوانين.. ومعلومات تشير لوجود تهرب ضريبي



# بعد اشهرٍ معدودة من افتتاحه.. مجسر قرطبة مغلق للصيانة.. وكراجات النقل الخاص موصدة بوجه سائقي المركبات



# اربعة مرشحين يتنافسون على كرسي رئاسة ايران.. ومراكز الاقتراع تتوزع على ثلاثٍ وتسعين دولة





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# في تطورات منصب رئيس البرلمان.. الكشف عن اتفاق لحسم المنصب بجلسة استثنائية.. وترجيحات بعقدها الاسبوع المقبل# البنك الاهلي في دائرة الشبهات.. رصد مخالفات مالية وخرق للقوانين.. ومعلومات تشير لوجود تهرب ضريبي# بعد اشهرٍ معدودة من افتتاحه.. مجسر قرطبة مغلق للصيانة.. وكراجات النقل الخاص موصدة بوجه سائقي المركبات# اربعة مرشحين يتنافسون على كرسي رئاسة ايران.. ومراكز الاقتراع تتوزع على ثلاثٍ وتسعين دولةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا