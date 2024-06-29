تقف وراء 65% من الوفيات.. أكثر 10 أسباب حصدًا لأرواح العراقيين سنويًا

وفق بيانات وتقارير حكومية، راجعتها السومرية نيوز، فأن العراق يسجل سنويًا قرابة 200 الف حالة وفاة، مقابل مليون ولادة سنوية جديدة، فيما تسيطر أعلى 10 أسباب للوفاة في العراق، على مسؤولية 65% من الوفيات المسجلة سنويا في العراق، أي ان هذه الأسباب العشرة تقف وراء اكثر من 65% من الوفيات المسجلة سنويًا.تتصدر امراض القلب، وتعد السبب الأول للوفيات في العراق، حيث ان هذا السبب مسؤول عن 11% من الوفيات السنوية، فيما تأتي امراض ارتفاع ضغط الدم بالمرتبة الثانية ومسؤولة عن 9% من الوفيات، وتأتي الامراض والجلطات الدماغية ثالثا ومسؤولة عن 9% من الوفيات، اما المرتبة الرابعة فتأتي اشكال أخرى من امراض القلب ومسؤولة عن 9% من الوفيات أيضا، وفي المرتبة الخامسة والبالغة 8% من اجمالي الوفيات تأتي أسباب مجهولة وغير محددة، وفي المرتبة السادسة يأتي السكري والمسؤول عن 7% من الوفيات، ومن ثم الفشل الكلوي سابعا ومسؤول عن 6% من الوفيات.وتأتي الاضطرابات النفسية والقلبية والوعائية بفترات ماحول الولادة لدى النساء بالمرتبة الثامنة، حيث انها مسؤولة عن 4% من الوفيات، وفي المرتبة التاسعة تأتي الامراض الجرثومية والمسؤولة عن 4% من الوفيات، فيما تأتي أخيرا بالمرتبة العاشرة اورام الأعضاء الهضمية والمسؤولة عن 2% من الوفيات.