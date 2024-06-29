أزمة كركوك وشبهات البنك الأهلي وأزمة الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية

= صراع كردي في كركوك.. الاتحاد الوطني يؤكد احقيته بمنصب المحافظ، والحزب الديمقراطي يتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة= البنك الاهلي في دائرة الشبهات.. رصد مخالفات مالية وخرق للقوانين.. ومعلومات تشير لوجود تهرب ضريبي= مع تفاقم ازمة الطاقة.. عزم نيابي لاستضافة وزير الكهرباء مع بداية الفصل التشريعي.. ورقعة الاحتجاجات تتسع= بعد انتهاء فرز الاصوات.. الانتخابات الرئاسية في ايران تذهب لجولة ثانية، والتنافس ينحصر بين بزشكيان وجليلي