انتقادات لعمل وزارة الإسكان واتساع التوغل التركي في نشرة الظهيرة على السومرية

#انتقادات لعمل وزارة الاسكان.. الخدمات النيابية تصف شركات الوزارة بالميتة.. وحديث عن صفقات فساد وهدر للأموال#مناطق في بغداد تشكو شح المياه.. مواطنون يلجأون لحفر الابار.. ويستغربون اهمال الحكومة لملف الخدمات#قبل خمسة أيام عن الموعد.. انتهاء عمليات التفويج العكسي للحجاج.. واشادات بإجراءات وتنظيم هيأة الحج#اتساع التوغل التركي.. نصب نقاط تفتيش في اجزاء من دهوك.. والامن النيابية تطالب بتدخل عاجل