جدل يتفاقم حول قرارات مجلس محافظة النجف ومراقبون يعزون الاسباب الى المحاصصة

خلال خمسةِ اشهرٍ، لم يعقدْ مجلسُ محافظةِ النجف سوى سبعَ عشرةَ جلسةً ، اقال فيها ثلاثةَ مدراءْ دون محاسبةٍ وبأثرٍ رجعي ، امرٌ وصفه أعضاءٌ بالمحبطِ وغيرِ المجدي





مراقبون رأوا ان مجلس المحافظة بالاساس بني على المحاصصة الحزبية، وهذا الامر سيؤثر دوما على قراراتِه المتخذة

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