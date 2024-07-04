نواب : اجتماع مرتقب للكتل السنية من اجل حسم منصب رئيس البرلمان

رئاسة البرلمان.. نواب: اجتماع مرتقب للكتل السنية من اجل حسم منصب الرئيس

تنتظر الكتل السنية اجتماعا حاسما للخروج بمرشح واحد لرئاسة البرلمان قبيل انتهاء العطلة التشريعية ، وسط ترجيحات باقتراب النائب سالم العيساوي من تولي المنصب. تابعوا التفاصيل في هذا التقرير