التوغل التركي وتحايل البنك الأهلي وإنذار أصحاب المولدات في نشرة الظهيرة على السومرية

=بغداد واربيل تبحثان تنسيق الملفات على رأسها التوغل التركي.. وبالتزامن، انقرة تشن قصفا عنيفا على مناطق في دهوك= الكشف عن تحايل مصرفي بين البنك الاهلي والكابيتال.. استنزاف في سوق العملة وتهريب بغطاء تحويلات استثمارية= اما الامتثال او الاعتقال.. مجلس بغداد ينذر أصحاب المولدات المخالفين.. ومحتجو ذي قار يعلقون اعتصاماتهم مؤقتا= اقامة محفل خاص بجائزة "لبيتم".. المسعودي يشيد باعضاء الهيأة والجهات الساندة.. ويكشف اسباب حصد بعثة العراق جائزة الافضل