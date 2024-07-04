نشرة السومرية.. زيارة بارزاني وحسم رئاسة البرلمان والتوغل التركي في الاقليم

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 4 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



• بحضور بارزاني.. اجتماع للقوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.. والتنسيقي يشدد على أهمية توحيد الموقف الوطني.



• الامن والدفاع تعد التوغل التركي في الاقليم احتلالا.. وتجدد المطالبة باخراج قوات التحالف الدولي.



• الكشف عن عملية منظمة لتهريب العملة يقودها مصرفا الاهلي والكابيتال.. احتيال على القانون واستنزاف لأموال العراق.



• بعد أشهر على انجازه.. التخسفات تظهر مجددا على طريق ديوانية - نجف.. وتلكؤ مشبوه يلازم مشروع مستشفى الزبير في البصرة.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • بحضور بارزاني.. اجتماع للقوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.. والتنسيقي يشدد على أهمية توحيد الموقف الوطني.• الامن والدفاع تعد التوغل التركي في الاقليم احتلالا.. وتجدد المطالبة باخراج قوات التحالف الدولي.• الكشف عن عملية منظمة لتهريب العملة يقودها مصرفا الاهلي والكابيتال.. احتيال على القانون واستنزاف لأموال العراق.• بعد أشهر على انجازه.. التخسفات تظهر مجددا على طريق ديوانية - نجف.. وتلكؤ مشبوه يلازم مشروع مستشفى الزبير في البصرة.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا