مشاكل متعددة لالتهاب بصيلات الشعر.. إليك الأسباب

Folliculitis هو الالتهاب الذي يحدث في الجزء السطحي أو العميق لبصيلات الشعر. ويظهر على شكل نثور وحطاطات حمراء أو عقيدات مشابهة لحب الشباب في المناطق التي يغطيها الشعر من الجسم، وقد يرافقه تكون قيح في الطبقات السطحية للبشرة.يحدث التهاب بصيلات الشعر في الأماكن التي يغطيها الشعر من الجلد، وبنسبة أكبر في المناطق التي يحدث فيها احتكاك بين أجزاء الجسم: مثل الفخذين، والأرداف، والرقبة، وحتى الإبطين، وقد يصيب فروة الرأس ومنطقة اللحية عند الرجال. قد يصيب الالتهاب عدد قليل من البصيلات وقد يكون واسع الانتشار، وتختلف مدة الاصابة به من المؤقتة القصيرة الى المزمنة الطويلة المدة حسب السبب وشدة الإصابة به.https://www.instagram.com/reel/C84Rr9mPmRc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==تعتبر الالتهابات البكتيرية هي السبب الرئيسي للإصابة بالتهاب بصيلات الشعر، وتعتبر بكتيريا العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus) أكثر أنواع البكتيريا الشائعة للإصابة بهذا النوع من الالتهابات، بالإضافة إلى بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa).تنتقل العدوى البكتيرية لعدة أسباب مثل ملامسة شخص مصاب بها، واستخدام الأدوات الشخصية للمصاب مثل المناشف والصابون، أو الملابس المستعملة، أو بسبب استخدام الحمامات والمسابح الملوثة بالبكتيريا.تصيب العدوى البكتيرية الأطفال والبالغين على حد سواء، لكن يوجد بعض عوامل الخطر التي ممكن ان تزيد احتمالية الاصابة بالعدوى البكتيرية، مثل:: قد يحدث الإنسداد بسبب عدم الإستحمام بعد التعرق الناتج بعد الجهد البدني أو بعض الحالات المرضية كفرط التعرق (Hyperhidrosis)، أو استخدام بعضمثل المرطبات المحتوية على الزيوت.