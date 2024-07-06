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نشرة السومرية.. خلافات البرلمان ومخالفات المرائب وتراجع واقع الصناعة

خاص السومرية

2024-07-06 | 12:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نشرة السومرية.. خلافات البرلمان ومخالفات المرائب وتراجع واقع الصناعة
505 مشاهدة

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 6 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

#استمرار الخلافات يدفع البرلمان الى جولة ثالثة لحسم منصب الرئيس وترجيحات بانهاء الازمة بعد العطلة

#النزاهة تتقصَّى عمل شركة النقل الخاص..ورصد عشرات المخالفات بمرائب البلاد

# المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في البلاد .. ويغزو الاسواق المحلية

#الامن والخدمات يدخلان اجواء محرم .. استعدادات مبكرة لتأمين واحياء مراسم الشهر الحرام

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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