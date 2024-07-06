نشرة السومرية.. خلافات البرلمان ومخالفات المرائب وتراجع واقع الصناعة

#استمرار الخلافات يدفع البرلمان الى جولة ثالثة لحسم منصب الرئيس وترجيحات بانهاء الازمة بعد العطلة#النزاهة تتقصَّى عمل شركة النقل الخاص..ورصد عشرات المخالفات بمرائب البلاد# المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في البلاد .. ويغزو الاسواق المحلية#الامن والخدمات يدخلان اجواء محرم .. استعدادات مبكرة لتأمين واحياء مراسم الشهر الحرامشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر