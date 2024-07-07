نشرة السومرية.. محاولات لتعطيل لجنة مكافحة فساد واسط والبرلمان يستعد لانتخاب الرئيس

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاحد 7 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#مع انتهاء عطلته التشريعية.. البرلمان يخوض جولة جديدة لانتخاب الرئيس ويقيم البرنامج الحكومي



#رغم اعتراض حكومة واسط .. لجنة مكافحة الفساد النيابية تواصل عملها وتحذر من محاولات تعطيلها



# طرق الموت تحصد ارواح المواطنين .. تخسفات في الشوارع وعجلات تسير عكس السير



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# ايذانا بدخول شهر محرم الحرام .. العتبات المقدسة تستبدل الرايات فوق قبب مراقد الائمة الاطهار#مع انتهاء عطلته التشريعية.. البرلمان يخوض جولة جديدة لانتخاب الرئيس ويقيم البرنامج الحكومي#رغم اعتراض حكومة واسط .. لجنة مكافحة الفساد النيابية تواصل عملها وتحذر من محاولات تعطيلها# طرق الموت تحصد ارواح المواطنين .. تخسفات في الشوارع وعجلات تسير عكس السيرشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا