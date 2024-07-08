أزمة رئيس البرلمان وأسعار الأمبيرات والتوغل التركي في نشرة الظهيرة على السومرية

= ايذانا ببدء شهر محرم.. العتبات المقدسة تستبدل الرايات، والمعزون يرفضون امتداح السياسيين في حضرة الامام الحسين عليه السلام= مع غياب التوافق السني.. ازمة منصب رئيس البرلمان تستمر.. والاطار يلوح بخيار الاغلبية العددية لحسمه= لعشرين الف دينار.. اسعار امبير المولدات الحكومية والاهلية ترتفع مع غياب الرقابة.. والاوساط الشعبية ساخطة= بسبب التجاهل الحكومي.. دعوات نيابية للتحرك ضد التوغل التركي شمال البلاد وقطع التعامل الاقتصادي مع انقرة