عودة ازمة الدولار وتردي الكهرباء وسيناريوهات حسم رئاسة البرلمان في نشرة السومرية

# البرلمان يدرس سيناريوهات حسم منصب رئيس البرلمان .. والترجيحات النيابية تميل الى التوافق السياسي#العراق يدخل اجواء محرم .. استنفار امني وخدمي في العتبات المقدسة لانجاح مراسم زيارة عاشوراء#تردي الكهرباء يدفع اصحاب المولدات الى رفع سعر الامبير .. جشع تحت انظار الحكومة# اجراءات لضبط منافذ بيع الدولار للمسافرين ..وتحذيرات من ايقاف التعامل باليوان الصينيشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر