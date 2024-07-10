بنشرة السومرية.. تربص بتمساح الفساد وذكرى تحرير الموصل واعدام زوجة البغدادي

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاربعاء 10 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• حراك في البرلمان لاستضافة واستجواب مسؤولين تنفيذيين.. ووزير الكهرباء يتصدر القائمة.



• الكشف عن دخول انواع مشبوهة من الحنطة الى السايلوات.. وحديث عن عمليات احتيال تُمارس بعمليات التسويق.



• تزامنا مع ذكرى تحرير الموصل.. الحكم باعدام زوجة الارهابي ابو بكر البغدادي.. وواشنطن ترفض اعادة النازحين لديارهم قسرا.



• تشخيص ملفات فساد تتعلق بمشاريع خدمية في البصرة.. واتهامات للحكومة المحلية بالتواطؤ مع الشركات.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • النزاهة النيابية تتربص لتمساح الفساد.. يستحوذ على مشاريع في أمانة بغداد ويمارس الابتزاز• حراك في البرلمان لاستضافة واستجواب مسؤولين تنفيذيين.. ووزير الكهرباء يتصدر القائمة.• الكشف عن دخول انواع مشبوهة من الحنطة الى السايلوات.. وحديث عن عمليات احتيال تُمارس بعمليات التسويق.• تزامنا مع ذكرى تحرير الموصل.. الحكم باعدام زوجة الارهابي ابو بكر البغدادي.. وواشنطن ترفض اعادة النازحين لديارهم قسرا.• تشخيص ملفات فساد تتعلق بمشاريع خدمية في البصرة.. واتهامات للحكومة المحلية بالتواطؤ مع الشركات.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا